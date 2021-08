Côte d'Ivoire: le président Ouattara annonce des libérations et des grâces dans un geste d’apaisement

Le président ivoirien Alassane Ouattara lors de son message à la Nation du vendredi 6 août 2021. © Capture d'écran Facebook Live Présidence de la République de Côte d'Ivoire

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Message à la nation du président Ouattara, à la veille du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un discours très attendu. Alassane Ouattara a fait un nouveau geste d'apaisement dans le processus de réconciliation des Ivoiriens, en annonçant avoir accordé « la grâce » à neuf détenus arrêtés lors des troubles et violences électorales d’octobre 2020 et la mise en « liberté provisoire de 69 inculpés ». Le chef de l'État tente de répondre ainsi à ses opposants, les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié.