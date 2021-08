Tokyo 2021-Cyclisme sur piste: la paire française en bronze sur l'américaine

Le Français Benjamin Thomas (à droite) aux Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Texte par : RFI Suivre

Les Français Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont décroché la médaille de bronze olympique de l'américaine en cyclisme sur piste, aux JO de Tokyo, ce samedi 7 août. Ils apportent une 30e médaille à la France. La paire danoise Lasse Hansen et Michael Morkov s'est imposée à l'issue de cette course aux points de 50 kilomètres disputée par équipes de deux coureurs qui se relaient à volonté.