Un séisme de magnitude 7.2 secoue Haïti

Carte sismique d'Haïti, le 14 aout 2021. (Photo d'illustration) © USGS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Un séisme de magnitude 7.2 a secoué Haïti samedi matin 14 août, vers 8H30 heure locale (12h30 TU) selon le centre américain de sismologie. La longue secousse a été ressentie sur l'ensemble du pays et des dégâts matériels sont déjà enregistrés dans les villes de Jérémie et des Cayes, selon les images de témoins dans la péninsule sud-ouest de l'île. Une alerte au tsunami a été lancée dans la foulée par l'Agence nationale océanique et atmosphérique américaine avant d'être rapidement levée.