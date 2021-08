Exercices navals et aériens chinois dans le détroit de Taïwan

Publicité Lire la suite

Des navires de guerre, des avions anti-sous-marins et des avions de combat chinois ont effectué ce mardi des exercices au large de l'île de Taïwan. Le commandement du théâtre oriental de l'Armée populaire de libération écrit dans un communiqué que ses appareils ont été lancés pour effectuer des « manœuvres conjointes d'assaut et d'autres exercices avec des troupes ». Le communiqué de l'APL justifie ces opérations pour le fait que les États-Unis et Taïwan ont récemment « multiplié les provocations et envoyé des signaux erronés portant gravement atteinte à la souveraineté de la Chine et compromettant gravement la paix et la stabilité dans le détroit. »

