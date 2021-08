Afghanistan: les Occidentaux alertent sur une «menace terroriste» à l'aéroport de Kaboul

via REUTERS - US AIR FORCE

États-Unis, Australie et Royaume-Uni conseillent à leurs ressortissants de quitter la zone aéroportuaire de Kaboul, tant le risque terroriste est grand selon leurs informations.

La première alerte est venue des États-Unis. Dans un message publié sur son site internet, l'ambassade américaine à Kaboul a déconseillé aux ressortissants américains de se rendre à l'aéroport international de la ville.

Les citoyens américains se trouvant déjà à l'aéroport ont été appelés à quitter les lieux immédiatement. L'alerte de sécurité a été postée sur le site internet de l'ambassade. Elle demandait aux Américains de « faire attention à leur environnement à tout moment, en particulier dans une foule ».

Les mises en garde ont été inhabituellement précises : les personnes « se trouvant actuellement aux entrées Abbey, Est et Nord devraient partir immédiatement », a indiqué le département d'État américain, parlant de « menaces sécuritaires » sans autre précision.

L'Australie et le Royaume-Uni n'ont pas tardé à faire suivre la même recommandation.

La menace d'une attaque terroriste près de l'aéroport de Kaboul est élevée, a déclaré jeudi la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, et Canberra a appelé ses ressortissants et les personnes ayant un visa pour l'Australie à évacuer la zone.

L'Australie, qui procède à des évacuations en Afghanistan, avait demandé à ses citoyens et aux personnes bénéficiant d'un visa de se rendre à l'aéroport de Kaboul. Mais, tard mercredi, le pays a modifié sa position, se basant sur des risques accrus d'une attaque. « Il existe une menace très élevée d'attaque terroriste » a déclaré Marise Payne.

« Ne vous rendez pas à l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul », a de son côté écrit le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth sur son site internet. « Il y a une menace élevée et permanente d'attaque terroriste », souligne-t-il, alors que des milliers d'Afghans sont toujours massés aux portes du site de l'aéroport dans l'espoir de fuir le pays tombé aux mains des talibans. « Si vous vous trouvez dans la zone de l'aéroport, quittez-la pour un endroit sûr et attendez d'autres instructions », ajoute la diplomatie britannique. « Si vous êtes à même de quitter l'Afghanistan en sécurité par d'autres moyens, faites-le immédiatement ».

Il y a deux jours, Joe Biden, justifiant le maintien de son calendrier d'évacuations des troupes américaines, évoquait le risque d'attentats menés qui seraient menés par la branche du groupe État islamique en Afghanistan. « Chaque jour d'opérations apporte un risque supplémentaire pour nos troupes », a affirmé le président américain dans une allocution télévisée, « à commencer par le risque grave et croissant d'une attaque » de la branche locale de l'EI en Afghanistan. Le groupe, « un ennemi juré des talibans », a-t-il rappelé, « cherche à viser l'aéroport et attaquer les forces américaines et alliées ainsi que les civils innocents ».

