Afghanistan: les États-Unis bombardent un véhicule lié au groupe EI à Kaboul

Les États-Unis ont mené dimanche une nouvelle frappe en Afghanistan contre le groupe État islamique au Khorasan (EI-K). Une forte explosion a été entendue à Kaboul. Un drone américain a bombardé un véhicule, qualifié de menace « imminente » contre l’aéroport de la capitale.

Un porte-parole des talibans a confirmé la frappe américaine, affirmant qu'un véhicule piégé avait été détruit alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport et qu'une probable deuxième frappe avait atteint une maison située à proximité.

« Les forces américaines ont mené aujourd'hui une frappe aérienne défensive » de drone, lancée depuis l'extérieur de l'Afghanistan, « contre un véhicule à Kaboul, éliminant une menace imminente de l'EI-K contre l'aéroport international » Hamid Karzai, a précisé Bill Urban, un porte-parole du commandement central.

« Nous sommes certains d’avoir atteint notre cible » affirme le Pentagone. Des sources militaires font état de la présence de plusieurs terroristes équipés de gilets explosifs, à l’intérieur de ce véhicule. Information qui n’a pas été officiellement confirmée par le ministère américain de la Défense, indique notre correspondant à New York, Alexis Guilleux. Mais il y a eu des explosions secondaires après la frappe selon le Pentagone. Preuve de la présence d’une quantité importante de matériel explosif.

Très tôt ce dimanche matin, l’ambassade américaine à Kaboul a alerté sur une menace précise et crédible et demandé à ses ressortissants de quitter immédiatement la zone de l’aéroport.

La veille c’est Joe Biden qui avait averti qu'une nouvelle attaque islamiste était « hautement probable » contre l’aéroport dans les 24 à 36h après l'attentat de jeudi aux abords de l'aéroport de Kaboul, revendiqué par l'EI-K et qui a fait plus d'une centaine de morts dont 13 militaires américains. L'ambassade américaine à Kaboul avait exhorté tous les Américains à quitter les abords de l'aéroport « en raison d'une menace précise et crédible ».

En tout cas, les États-Unis tiennent leur promesse. C’est la deuxième frappe de drone menée par Washington depuis l’attentat de jeudi. Deux membres « de haut niveau » du groupe EI-K ont été tuées et un troisième blessé lors de la première frappe. Et Joe Biden a prévenu : son pays continuera à traquer toute personne impliquée dans l’attentat.

Trois jours après la double attaque de Kaboul revendiquée par l'État Islamique, Joe Biden a reçu dimanche solennellement sur une base militaire du Delaware (nord-est) les dépouilles des 13 militaires américains,

une cérémonie difficile au moment où le président américain est sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise afghane.

Le président américain s'est engagé malgré tout à respecter l'échéance du pont aérien.

Le président américain qui est depuis ce matin dans le Delaware. Il s’est entretenu avec les familles des 13 soldats tués jeudi. Avant d’assister aux côtés de sa femme Jill à une cérémonie solennelle. L’air grave, la main sur le cœur, pendant que les 13 cercueils blancs recouverts d’un drapeau américain ont été transférés tour à tour, hors un avion militaire vers des corbillards.

