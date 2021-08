L'ouragan Ida a touché terre en Louisiane avec des vents allant jusqu'à 240 km/h

Seize ans jour pour jour après l'arrivée de l'ouragan Katrina qui avait dévasté la Louisiane, l'ouragan Ida a touché terre ce dimanche peu avant midi dans cette même région du sud des États-Unis, ont annoncé les services météorologiques américains.

Publicité Lire la suite

Les habitants de Fort Fourchon, au sud de la Nouvelle-Orléans, ont été les premiers à être frappés par l’ouragan Ida, l’un des plus dangereux depuis des décennies. Il était alors 11h55, heure locale.

Les effets d'Ida se faisaient déjà sentir plus loin dans les terres. Plus de 120 000 foyers étaient ainsi privés d'électricité à la mi-journée, rapporte le site spécialisé poweroutage.us. Et à plusieurs endroits, le niveau de l'océan a été mesuré à plus d'un mètre et demi au-dessus de sa moyenne habituelle, indique le Centre américain des ouragans (NHC).

Vendredi, les autorités ont demandé à tous d’évacuer. Les routes ont vite été embouteillées, mais certains sont néanmoins restés chez eux. Comme les 390 000 habitants de la Nouvelle-Orléans où les autorités ont été prises de court et n’ont pas décrété d’évacuation obligatoire. Dans la ville, déjà balayée ce dimanche matin par des averses et de fortes bourrasques, les magasins étaient pour la plupart barricadés avec des planches et des sacs de sable.

Des inondations, des heures de pluie et de vent aussi importants que dans des tornades sont maintenant attendues et pour plusieurs jours. « Les prochaines 24 à 36 heures vont être absolument cruciales pour nous, ici en Louisiane », avait averti plus tôt sur CNN le gouverneur, disant « croire » que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 allait « tenir ».

Il y a 16 ans jour pour jour, le 29 août 2005, l’ouragan Katrina avait ravagé la Louisiane, faisant 1 577 morts et causant 100 milliards de dollars de dommages, rappelle notre correspondant à Houston, Thomas Harms. Katrina était un ouragan de catégorie 3, alors qu’Ida est sur le point de passer de catégorie 4 à 5, la plus destructrice sur l’échelle des ouragans.

Cet ouragan survient alors que la Louisiane affronte une nouvelle vague de Covid, avec une population peu vaccinée. Les hôpitaux sont déjà débordés et les refuges ont décidé de réduire leurs capacités d’accueil pour ne pas devenir des espaces de contamination.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne