Burundi: RFI condamne les attaques contre son ex-correspondant par le président Ndayishimiye

Par communiqué, RFI proteste contre les attaques portées contre notre confrère Esdras Ndikumana.

RFI a pris connaissance avec stupéfaction des deux attaques verbales successives lancées par le Président du Burundi contre son journaliste Esdras Ndikumana, ancien correspondant à Bujumbura. RFI proteste contre les accusations infondées et absurdes selon lesquelles son collaborateur "rêverait de voir les Burundais mourir du Covid-19" et nourrirait des sentiments hostiles à l’égard du Président du Burundi.

RFI apporte tout son soutien à Esdras Ndikumana, qui avait été violemment agressé physiquement à Bujumbura en août 2015 et qui vit aujourd’hui en exil. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’ensemble de la rédaction de RFI rend compte de la situation sanitaire au Burundi, comme dans tous les pays du monde, avec professionnalisme et la plus grande objectivité, en se fondant sur des témoignages recoupés et vérifiés.