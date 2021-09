Équateur: des affrontements entre gangs rivaux font plus de 100 morts dans une prison

Le président équatorien Guillermo Lasso a décrété mercredi soir « l'état d'exception » dans toutes les prisons d'Équateur, au lendemain d'affrontements entre gangs rivaux qui ont fait plus de 100 morts dans un centre pénitentiaire du sud-ouest du pays le 28 septembre.

« Je viens de décréter l'état d'exception dans tout le système carcéral au niveau national », a annoncé Guillermo Lasso sur son compte Twitter, alors que les prisons équatoriennes sont depuis des mois le théâtre de violences récurrentes entre groupes criminels liés au trafic de drogue. « À Gayaquil, je présiderai le comité de sécurité chargé de coordonner les actions nécessaires pour contrôler l'urgence, en garantissant les droits humains de toutes les personnes impliquées », a-t-il expliqué.

Ces derniers affrontements, les plus meurtriers cette année, ont eu lieu dans le vaste complexe carcéral de Guayas, à Guayaquil, ville portuaire et carrefour commercial du sud-ouest du pays. « Plus de 100 détenus ont été tués et 52 blessés » durant les violences, ont annoncé mercredi soir les services pénitentiaires (SNAI).

Un précédent bilan, donné par le commandant de la police de Guayaquil, le général Fausto Buenano, qui a dirigé les opérations pour reprendre le contrôle des bâtiments, faisait état de 30 prisonniers tués dans ces heurts, dont six ont été décapités.

Selon le général Buenano, les victimes portaient des « impacts de projectiles d'armes à feu et d'éclats de grenades ».

