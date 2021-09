Sahara occidental: la justice européenne annule deux accords commerciaux avec le Maroc

La Cour de justice de l'Union européenne a annulé ce mercredi deux accords commerciaux entre le Maroc et l’UE. Cette annulation intervient suite à un recours des indépendantistes sahraouis du Front Polisario.

En 2019 entraient en vigueur deux accords commerciaux entre le Maroc et l’Union européenne. Le premier est agricole et porte sur l’application de tarifs préférentiels aux produits provenant du Sahara occidental. Le second est un accord de pêche qui autorise des navires européens à accéder aux eaux atlantiques, y compris celles adjacentes au Sahara occidental.

Ce mercredi, le tribunal de l'Union européenne a annulé ces accords. Un jugement de première instance qui laisse donc deux mois au royaume chérifien pour faire appel de cette décision. Entre temps, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne sont maintenus. Et si le sujet semble purement juridique, il est en réalité éminemment politique.

Le Front Polisario salue « une grande victoire »

Les accords signés entre l'UE et le Maroc l'ont été, côté marocain, au nom du peuple sahraoui. En les signant, le Conseil européen reconnait donc, de fait, le Sahara occidental comme étant une région du royaume marocain.

Selon certains observateurs, la décision du tribunal européen est une façon de dire au Conseil qu'il est peut-être allé trop vite en besogne. C'est la première fois que l'Union européenne répond favorablement à un recours du Front Polisario. Le groupe a d’ailleurs salué cette « grande victoire ».

L'UE et le Maroc se sont, de leur côté, engagés à poursuivre leur partenariat commercial. « Nous prendrons les mesures nécessaires afin d'assurer le cadre juridique qui garantisse la poursuite et la stabilité des relations commerciales entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc », ont affirmé le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et son homologue marocain Nasser Bourita dans une déclaration commune publiée à Bruxelles.

