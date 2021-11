Élections en Virginie: le candidat républicain remporte le poste de gouverneur, camouflet pour Biden

Le républicain Glenn Yougkin a remporté ce mercredi 3 novembre un scrutin considéré comme un test pour les démocrates et pour Joe Biden, selon des résultats diffusé à la télévision américaine mercredi. Au-delà de l’enjeu local, c’est donc un coup dur pour la présidence Biden.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Nous allons gagner. » Juste avant de quitter Glasgow et la COP26, Joe Biden avait une fois de plus fait étalage de son traditionnel optimisme. Mais en atterrissant à Washington, la Virginie était perdue.

Et pourtant, il y a tout juste un an, lors de l’élection présidentielle, Joe Biden remportait l’État situé juste au sud de la capitale avec dix points d’avance sur Donald Trump. Cette fois, Glenn Youngkin, un homme d'affaires de 54 ans sans expérience politique, l'a emporté avec 2,7 points d'avance face à Terry McAuliffe, 64 ans et ancien gouverneur de cet État de l'est des États-Unis (2014-2018).

Entre-temps les démocrates n’ont pas été capables à ce jour de livrer les résultats que leurs promesses avaient laissés espérer. Les plans pour les infrastructures, pour les dépenses sociales et le climat sont toujours bloqués par les disputes entre démocrates au Congrès.

Donald Trump gagnant

Défaite stratégique pour les démocrates, donc. Tout aussi ennuyeux : le président Biden est venu en personne s’impliquer dans cette campagne. Ce qui revient à une défaite personnelle pour le locataire de la Maison Blanche.

Au-delà de Joe Biden, les autres poids lourds démocrates, Barack Obama et Kamala Harris, entre autres, se sont engagés dans cette élection avec un angle d’attaque commun : assimiler le candidat républicain à l’ancien président Donald Trump. Manifestement, cela n’est plus suffisant et le milliardaire républicain a beau jeu de remercier sa base électorale de s’être mobilisée.

► À écouter : Élection du gouverneur en Virginie: « un parfum de revanche pour les républicains »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne