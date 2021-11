États-Unis: le démocrate afro-américain Eric Adams remporte la mairie de New York

Le démocrate Eric Adams deviendra le deuxième maire noir de New York. Ici, il arrive à son QG après l'annonce des premiers résultats, à Brooklyn le 2 novembre 2021.

L’afro-américain Eric Adams a été élu maire de New York, ont annoncé mardi soir les chaînes américaines CBS et NBC, se basant sur des résultats préliminaires. Le démocrate de 61 ans a largement battu comme prévu son rival républicain Curtis Sliwa, d'après les premiers résultats diffusés par le bureau des élections de New York, devenant le deuxième maire noir de la capitale économique américaine.

Selon des premiers résultats diffusés par le bureau des élections de la ville, Eric Adams a remporté 70 % des suffrages contre environ 23 % pour Curtis Sliwa, dans une ville classée à gauche mais où les inégalités économiques et sociales entre différentes communautés sont extrêmement marquées.

Succédant au démocrate Bill de Blasio (2014-2021) au poste de maire de la mégapole américaine, cet ancien policier et syndicaliste antiraciste consacre son parcours extraordinaire, après son enfance pauvre à Brooklyn, devenant ensuite un jeune délinquant avant de se convertir en homme politique à poigne du parti démocrate. Le poste est réputé le plus périlleux et le plus convoité après celui de président des États-Unis.

Les partisans d'Eric Adams sont réunis dans un hôtel de Brooklyn en attendant un discours de leur champion. « Il était temps. Je crois que les travailleurs ont dorénavant une voix », s'est félicité Jakwan Rivers, président noir américain d'une association de quartier et ami du nouveau maire.

Plus tôt dans la journée, Eric Adams a affiché sa grande émotion après avoir voté dans son quartier natal de Brooklyn, et a estimé que cette élection représentait une revanche sociale pour le « petit gars » qu'il était dans sa jeunesse et donc pour les New-Yorkais des classes populaires.

« Nous avons déjà gagné », avait-il lancé devant des journalistes en séchant ses larmes, sans lâcher un portrait de sa mère : « Je ne suis pas censé être ici. Mais puisque j'y suis, les New-Yorkais vont se rendre compte chaque jour qu'ils méritent également d'être dans cette ville » de huit millions d'habitants, classée à gauche et incroyable mosaïque de communautés et de classes sociales.

Le candidat démocrate à la mairie de New York, Eric Adams, affiche une photo de sa mère, Dorothy, après avoir voté à Brooklyn, le 2 novembre 2021. © Andrew Kelly, Reuters

Les New-Yorkais partagés entre méfiance, méconnaissance et espoir

Le nouveau maire devra toutefois faire ses preuves auprès des New Yorkais, dont certains ouvertement sceptiques. « J’espère qu’il ne fera rien de fou ! On croise les doigts ! », confie un habitant à notre correspondante dans la capitale économique et culturelle américaine, Loubna Anaki.

Pour d’autres, le nouveau maire de la ville reste un inconnu. « Je connais un peu son parcours, mais j’espère juste que c’est un homme bien et qu’il prendra de bonnes décisions », lâche une Américaine.

« J’ai voté pour Eric Adams, parce que je ne voulais pas que Curtis Sliwa gagne », en résume une autre. Un vote par défaut, comme confirment certains New-Yorkais.

Car même s’ils ont voté en majorité pour Eric Adams, ils disent se méfier pour le moment et attendent de voir quelle politique le nouveau maire adoptera pour une ville qui a été durement touchée par la pandémie. « Je m’inquiète un peu de comment Eric Adams va régler les problèmes de criminalité, vu qu’il a été policier avant », confie un Now-Yorkais.

« Ce que j’espère, c’est qu’il fera quelque chose pour que cette ville ne soit pas une ville de milliardaires et de gens très pauvres : j’attends plus d’égalité », espère une autre.

Parmi les questions prioritaires, il va devoir faire face à la hausse de la criminalité, la relance de l’économie et la réforme de la police.

Campagne axée sur l’insécurité

La course à la mairie a justement été marquée par l'insécurité. Le futur maire s'est accroché à la télévision avec son rival républicain Curtis Sliwa, personnage de 67 ans haut en couleurs, toujours coiffé d'un béret rouge et qui a créé en 1979 une sorte de milice, les « anges gardiens », patrouilles bénévoles censées lutter contre les agressions dans les rues, aux côtés de la police.

L'ancien policier Eric Adams s'est engagé à être intraitable contre les crimes et délits dont les indicateurs sont passés au rouge en 2020. Ainsi, Any Morales, une quinquagénaire porto-ricaine a voté pour lui parce ce qu'elle a « aimé ses propositions sur la sécurité » et qu'elle a « peur de sortir la nuit où les gens se font agresser gratuitement ».

Rattaché à l'aile droite du parti démocrate, Eric Adams s'affiche à fois en défenseur des classes moyennes et populaires, en pointe contre les discriminations raciales et également proche des milieux d'affaires de « Big Apple » (« Grosse Pomme »), le poumon financier de la planète.

Budget à 100 milliards

Le successeur de l'impopulaire Bill de Blasio gérera le plus gros budget municipal des États-Unis : 98,7 milliards de dollars pour l'exercice 2021-2022. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2022.

Comme ses prédécesseurs, Eric Adams aura la main sur la plus importante force de police du pays (NYPD, 36 000 employés), dont il devra poursuivre les réformes, mais sans se mettre à dos son ancien corps d'origine puissant et syndiqué.

