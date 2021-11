Athlétisme: doublé kényan Jepchirchir-Korir au marathon de New York

La Kényane Peres Jepchirchir et le Kényan Albert Jorir, vainqueurs du 50e marathon de New York le 7 novembre 2021 © AP / Seth Wenig - Montage RFI

Texte par : RFI Suivre

Après deux ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait conduit à l'annulation de l'édition 2020, le marathon de New York a fait son retour dimanche 7 novembre. Et chez les dames comme chez les hommes, le Kenya a triomphé de cette 50e édition. Peres Jepchirchir, championne olympique à Tokyo cet été, s'est imposée en 2 heures 22 minutes et 29 secondes, devant sa compatriote Viola Cheptoo et l'Éthiopienne Ababel Yeshaneh. Elle succède au palmarès à une autre Kényane, Joyciline Jepkosgei. C'est la première fois qu'une championne olympique l'emporte à New York. Puis, côté masculin, la victoire est revenue à Albert Korir en 2 heures 8 minutes et 22 secondes, devant le Marocain El Arraby et l'Italien Eyob Faniel.