États-Unis: Joe Biden reconduit Jerome Powell à la tête de la banque centrale américaine

Jerome Powell sera à la tête de la Réserve fédérale américaine pour un nouveau mandat, à partir de février prochain. Dans un acte bipartisan, Joe Biden a décidé de maintenir en poste le républicain qui avait été nommé par son prédécesseur Donald Trump.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Ce n’est pas rien de choisir un patron de banque centrale en ces temps de turbulences économiques et de pressions inflationnistes. C’est donc Jerome Powell qui est maintenu en poste pour un nouveau mandat de quatre ans. Joe Biden considère que le patron de la Fed a fait ses preuves pendant la pandémie et que la politique monétaire a contribué à la relance de l’économie américaine, la plus rapide à se relever parmi les pays développés, comme aime à le rappeler le président américain.

Pour le locataire de la Maison Blanche, ce n’est pas un problème que Jerome Powell soit un républicain, initialement nommé à ce poste par Donald Trump. Un choix que l’ancien président avait d’ailleurs publiquement regretté quand il critiquait la hausse des taux décidée par la Fed. Il avait même voulu le limoger, mais la réserve fédérale étant une institution indépendante, il n’avait pu le faire.

Les démocrates progressistes en seront en revanche pour leurs frais. Récemment, la sénatrice Elizabeth Warren avait dit qu’il serait dangereux de laisser Jerome Powell en poste et qu’il avait toujours été en faveur de la dérégulation financière. Elle lui préférait l’économiste démocrate Lael Brainard. Celle-ci est tout de même nommée vice-présidente de l’institution par Joe Biden.

