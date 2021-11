RDC: au moins 18 personnes tuées dans de nouvelles attaques en Ituri

Un véhicule des casques bleus patrouille dans le secteur de Djugu (Ituri, est de la RDC) le 13 mars 2020. AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri, a été le théâtre de nouvelles attaques attribuées aux miliciens de la Codeco ces 21 et 22 novembre. Plusieurs sources évoquent des chiffres allant de 12 à plus de 30 morts parmi les civils à Drodro, Largu et autres villages avoisinants. Un site de déplacés a également été attaqué.