Covid-19: un nouveau variant détecté en Afrique du Sud

Des gens attendent de s'inscrire à côté du Transvaco (COVID-19), après que la compagnie ferroviaire sud-africaine Transnet a transformé le train en un centre de vaccination Covid-19 sur rails pour aider le gouvernement à accélérer le déploiement de son vaccin dans les communautés reculées du pays, à la gare de Springs sur l'East Rand, en Afrique du Sud, le 30 août 2021. (Photo d'illustration).

Connu pour l’instant sous le nom de B.1.1.529, tant que l’OMS ne l’a pas classifié, il inquiète les scientifiques en raison du nombre de ses mutations. Il a été détecté au Botswana et en Afrique du Sud. Il y a encore beaucoup d’incertitudes autour de sa dangerosité, mais il sera désormais scruté de près, alors que l'Afrique du Sud connaît le début d’une quatrième vague.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Les chercheurs ignorent pour l’instant si ce nouveau variant est plus contagieux ou peut provoquer des formes plus graves de la maladie.

Ce qui a attiré leur attention, c’est le nombre très élevé de mutations repérées, notamment autour de la protéine Spike, la cible des vaccins. Les scientifiques vont donc chercher à savoir, ces prochaines semaines, comment ce nouveau variant se comporte face aux personnes vaccinées.

Il a été découvert il y a deux semaines, au Botswana puis en Afrique du Sud, et une centaine de cas ont déjà été séquencés. De plus, une personne a été testée positive à Hong-Kong, après un voyage en Afrique du Sud.

Selon le gouvernement, le nombre de cas liés à ce nouveau variant augmente désormais rapidement sur le territoire sud-africain, notamment dans la province du Gauteng, qui englobe Johannesburg et Pretoria ... mais il a également été retrouvé dans d’autres régions.

Le pays a en tout cas connu, de façon générale, une hausse du nombre de contaminations au coronavirus ces dernières semaines, et les autorités sanitaires appellent les citoyens à la vigilance et à se faire vacciner au plus vite.

Un groupe d’experts de l’OMS doit se réunir ce vendredi 26 novembre pour étudier ce nouveau variant et décider s’il doit être classé comme un variant d’intérêt ou variant inquiétant.

