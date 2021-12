Ukraine: Joe Biden promet des sanctions contre le Russie en cas d'escalade

Lors d'un sommet virtuel, ce mardi 7 décembre, le président américain Joe Biden a confié à son homologue russe Vladimir Poutine sa vive préoccupations face aux actions prêtées à Moscou du côté de son voisinage.

Selon la Maison blanche, Joe Biden a prévenu Vladimir Poutine que Washington et ses alliés répondraient par des mesures fortes, notamment économiques, en cas d'escalade militaire du côté de l'Ukraine.

Les États-Unis dénoncent l'augmentation du nombre de troupes russes à la frontière et le président américain réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de ce pays. Il appelle au retour de la voie diplomatique entre Kiev et Moscou.

Selon le communiqué publié par Washington à l'issue de la rencontre, les deux chefs d'État ont par ailleurs évoqué la cybersécurité et leur « travail commun sur des sujets régionaux tels que l'Iran ».

La Maison Blanche a par ailleurs annoncé que M. Biden allait s'entretenir, par téléphone ce mardi, avec son homologue français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et les Premiers ministres italien Mario Draghi et britannique Boris Johnson. La présidence des États-Unies rappelle qu'il avait convenu lundi de rester en contact étroit avec eux.

Le chef de l'État français a déclaré ce mardi, en marge d'un déplacement dans le centre de l'Hexagone, vouloir « engager un travail et un processus d'apaisement » avec Moscou, au moment où le président américain mais aussi l'UE, brandissent les sanctions.

« L'idée est plutôt d'essayer de le réengager (Vladimir Poutine, NDLR) dans des formats de coordination avec nous », a-t-il confié, rappelant l'existence du format Normandie entre l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne et la France.

Emmanuel Macron évoque l'idée d'un format pour « enlever de la tension sur la relation avec l'Otan », Moscou étant par nature très hostile à toute idée d'une possible intégration de l'Ukraine dans l'Alliance atlantique.

