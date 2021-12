Bénin: l'opposante Reckya Madougou a été condamnée à vingt ans de prison

Des partisans de Reckya Madougou devant le tribunal à Porto-Novo (image d'illustration). Yanick Folly AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le verdict est tombé à l'aube, ce samedi 11 décembre, l'opposante béninoise et ancienne garde des Sceaux, Reckya Madougou, du parti Les Démocrates a écopé d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de cinquante millions de francs CFA d'amende. Trois autres prévenus sont aussi condamnés à la même peine. Il y a eu un acquittement. « Je n'ai jamais été et je ne serai jamais une terroriste », avait déclaré Reckya Madougou, peu avant l'annonce de sa condamnation.