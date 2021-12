Covid-19: le Royaume-Uni relève son niveau d'alerte en raison du variant Omicron

Les responsables de santé au Royaume-Uni ont annoncé ce dimanche 12 décembre relever le niveau d'alerte Covid en raison d'une « rapide augmentation » des cas du variant Omicron. Le Premier ministre Boris Johnson s'adressera à la nation à 20h TU.

Publicité Lire la suite

Le niveau passe de trois à quatre, ce qui est le deuxième niveau le plus élevé et indique que « la transmission est élevée et que la pression sur les services de santé est généralisée et importante ou en augmentation ».

« Les premiers éléments montrent qu'Omicron se propage beaucoup plus rapidement que Delta et que la protection vaccinale contre les maladies symptomatiques d'Omicron est réduite », soulignent-ils. Bien que la gravité d'Omicron ne soit pas encore connue et « sera plus claire les prochaines semaines », ils notent qu'il y a « déjà » des hospitalisations dues à Omicron et qu'il est « probable » que leur nombre « augmente rapidement ».

Le nombre total de cas d'Omicron détectés a atteint 3 137, soit une augmentation de 65% par rapport au total de 1 898 cas recensés samedi 11 décembre. Détecté au Royaume-Uni il y a un peu plus de deux semaines, Omicron devrait être le variant dominant d'ici à quelques jours, estime le gouvernement.

Télétravail et passe sanitaire

Le Premier ministre Boris Johnson va s'adresser à la nation ce dimanche soir à 20h TU sous la forme d'une déclaration préalablement enregistrée, a indiqué Downing Street. Il devrait faire le point sur les efforts du gouvernement pour lutter contre la propagation d'Omicron, dont l'extension de la campagne de rappel vaccinal aux plus de trente ans à partir de lundi.

Le ministère de la Santé a aussi annoncé ce dimanche qu'à partir de mardi les cas contacts totalement vaccinés de personnes testées positives au Covid-19 seront en outre priées d'effectuer quotidiennement des tests antigéniques pendant sept jours. Ceux qui ne sont pas vaccinés doivent rester isolés dix jours.

Olivier Bouchaud (infectiologue): « Boris Johnson a eu des attitudes vis-à-vis de l'épidémie très contestables Anastasia Becchio

Ces annonces s'ajoutent à de nouvelles mesures présentées par M. Johnson, dont le retour au télétravail et l'introduction du passeport sanitaire en certains lieux, des mesures qui seront soumises au vote des députés mardi. Le Royaume-Uni est particulièrement touché par la pandémie avec plus de 146 000 morts et quelque 50 000 nouvelles contaminations enregistrées chaque jour.

Boris Johnson fragilisé par une « Christmas Party »

Boris Johnson est fragilisé par une série de scandales liés à des fêtes supposées à Downing Street l'hiver dernier, au moment où les Britanniques était censés limiter les interactions sociales pour éviter la propagation du virus.

Les Britanniques lui reprochent en particulier une fête qui aurait été organisée à Downing Street le 18 décembre 2020 quand eux-mêmes étaient privés de réjouissances à cause du coronavirus. Une vidéo ayant fuité et montrant des collaborateurs de Boris Johnson plaisantant sur cette « Christmas Party » a ajouté de l'huile sur le feu.« Christmas Party ».

Dimanche, le Sunday Mirror a publié une photo du Premier ministre devant un écran à Downing Street. Il est entouré de deux collaborateurs, l'un avec une guirlande autour du cou et l'autre semblant porter un bonnet de Noël, lors d'un quizz qui aurait été organisé le 15 décembre 2020.

►À lire aussi : Au Royaume-Uni, drogue et restrictions sanitaires, cocktail explosif pour Johnson

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne