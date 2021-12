Macron sur TF1: la vaccination des enfants «souhaitable» mais pas obligatoire

Le président français Emmanuel Macron pendant son entretien préenregistré et diffusé le mercredi 15 décembre 2021. AFP - LUDOVIC MARIN

Le président français a jugé ce mercredi 15 décembre que la vaccination des enfants contre le Covid-19 était « souhaitable », mais sans obligation. Il a toutefois jugé « possible » à terme une obligation vaccinale pour tous, dans cet entretien préenregistré et diffusé par TF1 et LCI, bien que le passe sanitaire constitue déjà « quasiment une obligation vaccinale » à ses yeux.