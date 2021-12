Royaume-Uni: David Frost, négociateur du Brexit, claque la porte du gouvernement Johnson

David Forst, alors négociateur du Brexit, arrivant aux siège de l'Union européenne à Bruxelles, le 19 novembre 2021. AP - Geert Vanden Wijngaert

Un allié clé du Premier ministre britannique a démissionné, révèle le Mail on Sunday ce samedi 18 décembre. Une information confirmée ensuite par David Frost. Désormais ex-ministre du Brexit, il était devenu un expert des négociations avec l’Union européenne. Son départ est un énième coup dur pour Boris Johnson, dont l'autorité est de plus en plus fragilisé.