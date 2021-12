Chili: l’ancien leader étudiant Gabriel Boric élu président à 35 ans

Le candidat de la gauche progressiste a été officiellement proclamé président élu du Chili, a annoncé ce dimanche 19 décembre l'autorité électorale. Gabriel Boric recueille 56% des voix, contre 44% à son concurrent d'extrême droite, José Antonio Kast.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

Des concerts de klaxons retentissent dans le quartier général de Gabriel Boric, dans le centre de Santiago, la capitale du Chili. Le candidat de la gauche est le nouveau président. C'est lui qui a remporté l'élection présidentielle et le second tour qui s'est joué ce dimanche. « Le peuple uni ne sera jamais vaincu » : un chant emblématique de la gauche latino-américaine, est entonné.

Gabriel Boric, encore à l'université il y a dix ans, était l’un des leaders de manifestations pour la gratuité de l’éducation. C'est une victoire écrasante qu'enregistre la coalition de gauche dont est membre le Parti communiste dans ce duel inédit depuis le retour à la démocratie en 1990. Après 99% des bureaux de vote où les bulletins ont été dépouillés, Gabriel Boric dispose de 11 points d'avance (56%) sur José Antonio Kast, un admirateur de la dictature d'Augusto Pinochet soutenu par l'ensemble de la droite chilienne.

La marge est telle que le candidat d’extrême droite a déjà reconnu sa défaite. « Je viens de parler à Gabriel Boric et l'ai félicité pour son grand triomphe. Il est aujourd'hui le président élu du Chili et mérite tout notre respect et notre collaboration constructive. Le Chili passe toujours en premier », a écrit sur Twitter José Antonio Kast.

Acabo de hablar con @gabrielboric y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el Presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero 🇨🇱✌️ pic.twitter.com/AvpBKs0GFT — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 19, 2021

Tâche difficile

Le président sortant, Sebastian Piñera, a félicité dans une discussion vidéo le nouveau chef de l'État élu. Ce dernier prendra officiellement ses fonctions le 11 mars. « Nous sommes unis. Nous sommes l'espoir. Nous sommes plus quand nous sommes ensemble. Continuons ! », a écrit le nouveau président sur Twitter.

Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos.

Seguimos! pic.twitter.com/66HRlWTvcK — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) December 19, 2021

Gabriel Boric défend l’assemblée constituante et la rédaction d’une nouvelle Constitution en cours en ce moment pour remplacer le texte actuel hérité de la dictature. Il promet de profondes réformes sociales pour aller vers un État-providence plutôt que le modèle économique néolibéral hérité de l’ère d'Auguto Pinochet.

Mais il n’aura pas la tâche facile, car le parlement est très fragmenté et la situation économique l’an prochain s’annonce morose.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne