Le variant Omicron désormais largement majoritaire aux États-Unis

Les derniers chiffres des autorités de santé confirment la très grande vitesse de sa propagation.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Le principal conseiller médical de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, avait prévenu que le variant Omicron allait devenir dominant dans les prochaines semaines qui s’annoncent très difficiles. Cela va encore plus vite que prévu.

La semaine dernière, il représentait déjà plus de 73% des nouveaux cas. Une semaine plus tôt, ce n’était pas tout à fait 13%, un chiffre déjà corrigé à la hausse par rapport aux 3% initialement estimés. Dans les grandes villes du nord-est du pays, le nombre de cas explose. Omicron, extrêmement transmissible, a pris le dessus sur le variant Delta en l'espace de quelques semaines et représente jusqu'à 96,3% des nouveaux cas dans trois États du nord-ouest des États-Unis (Oregon, Washington et Idaho), selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies.

La maire de Washington vient de décider en urgence de rendre à nouveau obligatoire le port du masque en intérieur. Le maire de New York demande lui l’aide de l’État fédéral pour notamment fournir plus de tests.

La situation sanitaire sera au cœur d’une intervention de Joe Biden ce mardi. La Maison Blanche fait savoir que l’esprit n’est pas d’imposer un confinement ou des restrictions, mais de faire connaître aux non vaccinés, encore nombreux dans le pays, et souvent par choix politique, les risques qu’ils encourent. Il devrait aussi continuer à encourager les personnes doublement vaccinées à recevoir une troisième dose. C’est le meilleur moyen actuellement pour éviter une forme grave de la maladie.

