Corée du Sud: l'ex-présidente incarcérée Park Geun-hye a été graciée

C'est le ministre sud-coréen de la Justice qui l'a annoncé ce vendredi 24 décembre : Park Geun-hye, 69 ans, première femme présidente de l'histoire de la Corée du Sud avant sa destitution toute aussi inédite en 2017, est graciée. Elle avait été condamnée en 2018 à une très lourde peine de prison dans une vaste affaire de corruption.

Park Geun-Hye figurait sur une liste de personnes susceptibles de bénéficier d'une amnistie spéciale. Cette décision de la gracier est destinée « surmonter un passé regrettable, réaliser l'unité du peuple et permettre de faire un nouveau pas en avant à l'avenir », a expliqué le ministre de la Justice Park Beom-kye aux journalistes.

Un peu plus tôt, l'agence de presse Yonhap rapportait que le président Moon Jae-in devrait accorder la grâce à sa prédécesseure, citant un haut officiel du parti au pouvoir, le Parti démocrate (PD). « Cette année, Park, âgée de 69 ans, a été hospitalisée trois fois à cause de douleurs chroniques à l'épaule et au bas du dos. En 2019, elle a subi une opération chirurgicale à l'épaule », précisait Yonhap.

Park Geun-hye avait été destituée en 2017, une première dans le pays. Sa chute faisait suite à un vaste scandale ayant également débouché sur des peines de prison pour les dirigeants de deux conglomérats, dont Samsung Electronics.

L'ancienne présidente avait été reconnue coupable de collusion avec une confidente pour percevoir plusieurs dizaines de milliards de wons de la part de grands conglomérats afin d'aider sa famille et de financer des fondations à but non lucratif – dont elle était propriétaire.

Sa condamnation à deux décennies de prison, ainsi qu'à des millions de dollars, avait été confirmée en janvier dernier par la Cour suprême, mettant fin à son feuilleton judiciaire, tout en ouvrant la voie à la possibilité d'une grâce. Grâce à laquelle Lee Myung-bak, prédécesseur de Park Geun-hye à la tête du pays, et lui aussi emprisonné pour corruption, n'a en revanche pas eu droit.

De nombreux partisans et politiciens du principal parti d'opposition, le Parti du pouvoir populaire, demandaient que Mme Park Geun-hye soit graciée, certains soulignant ses problèmes de santé en prison. En pleine campagne présidentielle pour mars 2022, Lee Jae-myung, candidat du Parti démocrate au pouvoir, et son adversair Yoon Suk-yeol, du PPP, sont actuellement donnés au coude-à-coude dans les dernières enquêtes d'intentions de vote.

