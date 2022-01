Italie: obligation vaccinale pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans

Depuis la fin décembre 2021, les contaminations au Covid-19 sont en très forte hausse en Italie. Le gouvernement dirigé par Mario Draghi a donc décidé d'instaurer l'obligation vaccinale pour les personnes âgées de plus de 50 ans qui sont celles le plus à risque d'être hospitalisées dans une unité de soins intensifs.

Mercredi 5 janvier, 189 109 nouveaux cas étaient relevés en Italie ainsi que 239 décès. L'Italie compte 28 millions de personnes de plus de 50 ans sur 59 millions d'habitants. C'est donc sur cette tranche d'âge que se concentre le gouvernement pour freiner la courbe des contaminations, réduire la pression sur les hôpitaux et sauver des vies, selon notre correspondante à Rome, Anne Le Nir. « Nous voulons freiner la courbe des contaminations et inciter les Italiens qui ne se sont pas encore vaccinés à le faire », a justifié lors du Conseil des ministres Mario Draghi, selon un communiqué du gouvernement.

Concrètement, le nouveau décret-loi adopté en Conseil des ministres impose l'obligation vaccinale pour toutes les personnes de plus de 50 ans ne travaillant pas et la détention du passe sanitaire renforcé, obtenu avec un cycle vaccinal complet ou après guérison du Covid-19, pour celles qui travaillent dans le secteur public ou privé.

Actuellement, 74, 2 % de la population est totalement vaccinée. Un pourcentage jugé insuffisant pour mettre le pays à l'abri d'un nouveau reconfinement qui aurait inévitablement un impact très négatif sur le plan de relance économique.

