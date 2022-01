L'Éthiopie va libérer plusieurs personnalités politiques, selon la télévision d'État

Jawar Mohammed, représentant de la frange nationaliste Oromo éthiopienne, le 25 octobre 2019. AFP - MICHAEL TEWELDE

Parmi elles, des figures majeures de l'opposition et du TPLF, le Front de libération du Tigré, en guerre depuis plus d'un an avec l'armée éthiopienne. Cette annonce intervient après un appel à « la réconciliation nationale », lancé un peu plus tôt dans la journée par le Premier ministre Abiy Ahmed, à l'occasion de la célébration du Noël orthodoxe.