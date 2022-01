Le styliste italien Nino Cerruti est mort à l'âge de 91 ans

« Avoir du style, c'est mélanger culture et art », disait Nino Cerruti (ici en 1985 à Nice).

Selon le site du Corriere della Sera, le célèbre styliste italien Nino Cerruti est décédé ce samedi 15 janvier dans un hôpital de Vercelli, dans le Piémont (nord-ouest) où il se trouvait pour une opération à la hanche.

Il était surnommé le « philosophe du vêtement ». « Un vêtement n'existe qu'à partir du moment où quelqu'un le met. J'aimerais que ces vêtements continuent à vivre, à être imprégnés de la vie, car c'est comme ça que je les ai vécus », racontait Nino Cerruti.

« J'ai toujours habillé la même personne, moi-même », confiait le couturier italien. Longiligne, il tenait à être le premier à essayer ses propres créations, dont une bonne partie fut conservée dans l'atelier de l'usine de tissage fondée en 1881 par son grand-père à Biella, dans le nord de l'Italie.

Né le 25 septembre 1930 à Biella, Nino Cerruti s'est vu contraint d'abandonner ses études de philosophie à l'âge de 20 ans, après le décès de son père Silvio, pour reprendre l'usine textile familiale et enterrer ainsi son rêve de devenir journaliste. Le styliste aura été le plus français des designers de mode italiens en ouvrant sa première boutique en 1967 à Paris, place de la Madeleine, point de départ d'une marque de luxe devenue planétaire en peu de temps.

« Casual chic »

En pleine contestation étudiante en 1968, cet héritier d'industriels du textile porte sa propre révolution sur les podiums en faisant défiler hommes et femmes dans les mêmes habits. Au milieu des années 1970, il crée ses premières collections femmes qui 20 ans après représenteront 20% du chiffre d'affaires du groupe.

Peu à peu, il élargit son territoire, en se lançant dans des parfums, montres, chaussures ou encore des bijoux. Dans les années 1960, il rencontre un certain Giorgio Armani, de quatre ans son cadet, et l'embauche comme créateur pour hommes. Le tandem, qui a profondément marqué le monde de la mode, se sépare une décennie plus tard, après la décision d'Armani de fonder sa propre maison en 1975.

Puis, dans les années 1970, Nino Cerruti invente la première veste déconstruite, une découverte qui a introduit le « casual chic » dans la mode masculine haut de gamme. Il passe maître dans le raffinement décontracté, mais estime que le terme « élégance » a « un terrible goût de l’ancien », lui préférant le concept de « style ». « Avoir du style, c'est mélanger culture et art », disait-il.

Chevelure abondante, nez aquilin, petit sourire en coin, ce patriarche de la mode italienne ne se sépare jamais de son pull jaune fétiche qu'il porte à chacun de ses défilés. Il « Signor Nino », comme il est appelé affectueusement par ses employés, habille les célébrités du cinéma, Richard Gere, Marcello Mastroianni, Robert Redford ou encore Jean-Paul Belmondo et fait de brèves apparitions dans des films hollywoodiens comme Cannes Man (1996) ou Holy Man (1998).

« Un géant qui s’en va »

Mais dans un contexte de concurrence féroce entre les grands groupes de luxe, qui laisse peu de place à des maisons de couture indépendantes, le styliste vend sa marque « Cerruti 1881 » en 2001 à des investisseurs italiens qui font faillite quatre ans plus tard. La marque Cerruti est alors cédée au fonds d'investissement américain MatlinPatterson, avant de finir en 2011 entre des mains chinoises, avec sa cession au groupe Trinity.

Nino Cerruti était, lui, retourné à la case départ après la vente de son groupe, dans la maison familiale à Biella, au pied des Alpes, pour se consacrer à la filature de laine, qui fut le tremplin du succès mondial de sa marque. Parmi ses multiples activités, Nino Cerruti, nommé Chevalier du travail, a été également le designer officiel de l'équipe de Ferrari en Formule 1.

« C'est un géant parmi les entrepreneurs italiens qui s'en va », a réagi le vice-ministre du Développement économique Gilberto Pichetto. « Un grand innovateur, un créatif visionnaire et précurseur de nombreuses réalités d’aujourd’hui », a dit de lui Carla Capasa, président de la Chambre nationale de la mode italienne. « Il laisse un grand héritage : le courage d'investir et de croire dans les jeunes. Il fut celui qui a cru en un très jeune Giorgio Armani dont il a été le maître », a ajouté M. Capasa, définissant Nino Cerruti comme « l'homme le plus chic d’Italie ».

(Avec AFP)

