Prise d'otages au Texas: toutes les personnes retenues libérées, «le suspect» est mort

Tous les otages retenus par un homme dans la synagogue de Colleyville, au Texas, ont été libérés sains et sauf, a annoncé samedi le gouverneur de cet État du sud des États-Unis. « Prières exaucées », a tweeté Greg Abbott. « Tous les otages sont libres, sains et saufs ». Selon la chaîne ABC, il y avait quatre otages, dont un rabbin. Le preneur d'otages a dit être le « frère » d'une Pakistanaise condamnée pour terrorisme, il a été tué lors de l'assaut des forces de l'ordre.

Avec notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki

La prise d’otage aura duré plus de 11 heures. Et le début a été filmé, en partie, et retransmis en direct. Car tout a commencé en fin de matinée alors que se tenait le service du shabbat dans cette synagogue de Coleyville. En raison de la pandémie, une retransmission en ligne était en cours pour les fidèles qui suivent depuis chez eux. Un homme armé est alors arrivé dans les lieux en criant et a pris le contrôle de la synagogue. Les autorités ont tout de suite déployé un important dispositif de sécurité. Les négociateurs du FBI sont arrivés sur place.

Explosifs

Selon les médias américains, l’homme avait aussi des explosifs. Il réclamait la libération de Aafia Sidiqqi, une scientifique pakistanaise arrêtée en Afghanistan pour des liens présumés avec al-Qaïda. Elle purge une peine de 86 ans pour avoir tenté de tirer sur des soldats américains.

« Décédé »

Peu avant 22 heures, des témoins affirment avoir entendu une petite explosion et des coups de feu. Et dans la foulée, le gouverneur du Texas a annoncé la fin de la prise d’otages. Les trois personnes qui se trouvaient encore à l’intérieur ont été déclarées saines et sauves. L'homme qui avait pris les quatre personnes en otage est « décédé », a annoncé le chef de la police locale, Michael Miller.

