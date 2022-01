Condamné pour provocation à la haine, Éric Zemmour annonce faire appel

J'ai un agenda judiciaire chargé car on veut me diaboliser. On veut, par la justice, me faire taire. Parce que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à poser cette question majeure de l'immigration, de l'identité de la France et du « grand remplacement ». Les Français savent ce qu'ils vivent. Ils savent ce qu'ils subissent. Et je dirai non seulement je protège mon peuple, le peuple français, mais c'est moi le plus humaniste.