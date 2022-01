Procès Chebeya en RDC: la justice rejette la demande de comparution de Joseph Kabila

L'ancien président Joseph Kabila ne comparaitra pas devant la cour dans le procès Chebeya-Bazana (Image d'illustration). © AFP/File

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En RDC, le procès sur le double assassinat en 2010 des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidèle Bazana se poursuit à Kinshasa. Siégeant au second degré, la Haute cour militaire a rejeté ce matin la demande de comparution de l'ancien président de la République Joseph Kabila et d'autres personnes citées dans le dossier.