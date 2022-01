Mort du célèbre créateur français Thierry Mugler à l'âge de 73 ans

Le grand couturier Thierry Mugler est mort à l'âge de 73 ans, le 23 janvier 2022. © AFP/Martin Ouellet-Diotte

Texte par : RFI

Le styliste et grand couturier français Thierry Mugler, créateur de vêtements et de parfums, ainsi que metteur en scène et photographe, est mort le 23 janvier 2022. Le grand couturier s'était fait un nom à l'international dans les années 1980-1990. Créateur de vêtements et de parfums, il avait imposé son style entre classicisme et modernité.