Le Burkina Faso a «plus que jamais besoin de ses partenaires», déclare le chef de la junte burkinabè

«Le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. C'est pourquoi j'appelle la communauté internationale à accompagner notre pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise», a déclaré le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dans une allocution à la télévision nationale, à la veille d'un sommet des États ouest-africains qui pourrait déboucher sur des sanctions.