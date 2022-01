Mali: les forces françaises et européennes ne peuvent «pas rester comme cela»

Vu la rupture du cadre politique et vu la rupture du cadre militaire, nous ne pouvons pas rester en l’état. On ne peut pas rester comme cela. Donc, il faut tenir compte maintenant des nouveaux évènements qui viennent de se produire. Et ce n’est pas uniquement une décision française, c’est une décision collective et nous avons engagé là, dès à présent, des discussions et avec nos partenaires africains et avec nos partenaires européens pour savoir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle citation et de la fuite en avant de la junte, pour continuer à combattre le terrorisme.