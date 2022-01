Présidentielle française: Christiane Taubira désignée par la «primaire populaire»

L'ancienne ministre française de la Justice est arrivée en tête de cette consultation citoyenne organisée selon le principe du jugement majoritaire, ont annoncé les organisateurs ce dimanche 30 janvier. Ces derniers ambitionnaient de faire émerger une candidature unique pour la gauche et l'écologie à la présidentielle d'avril.

Quelque 466 895 personnes s'étaient inscrites et avaient de jeudi à dimanche 17 heures pour donner leurs avis, en ligne, sur sept candidats issus de la gauche et de l'écologie. Finalement, 392 738 personnes ont participé, soit un taux de participation de 84,1%, et un nombre total d'électeurs non négligeable.

Les électeurs pouvaient choisir entre Anna Agueb-Porterie, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, les trois derniers candidats ayant toutefois prévenu qu'ils n'avaient pas l'intention d'en respecter le résultat de cette consultation.

À la place de pourcentages, la présence de mentions (passable, insuffisant...) vous interroge beaucoup. Voici comment ce scrutin, au jugement majoritaire, est comptabilisé : pic.twitter.com/0i6yEumgyN — Frédéric Says (@FredericSays) January 30, 2022

Christiane Taubira a obtenu la mention « bien + ». Yannick Jadot est en seconde position avec la mention « assez bien + », Jean-Luc Mélenchon troisième est noté « assez bien - », Pierre Larrouturou noté « passable + » est quatrième et Anne Hidalgo, également notée « passable + », arrive cinquième.

« Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats », a réagi la candidate lors d'une allocution après le résultat de cette initiative citoyenne inédite. « Je sais leurs réticences mais je sais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général. Cette union, nous la construisons ensemble », a-t-elle ajouté.

Je prendrai l’initiative d’appeler les autres candidats de gauche. Cette union, nous la construisons ensemble, nous la voulons et nous nous faisons une promesse, d’offrir aux Françaises et aux Francais des raisons de croire à nouveau, d’espérer à nouveau. pic.twitter.com/JxjnUPaAaP — Christiane Taubira (@ChTaubira) January 30, 2022

