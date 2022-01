«Partygate» au Royaume-Uni: des «erreurs de leadership» à Downing Street, selon le rapport de Sue Gray

Il y a eu des « erreurs de leadership et de jugement » au sein de la Primature britannique, a déclaré ce lundi 31 janvier la haute fonctionnaire Sue Gray dans un rapport interne sur le scandale des fêtes à la résidence du Premier ministre britannique durant le confinement. Tolga Akmen AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

On l’attendait depuis dix jours. À Londres, le rapport de la haute fonctionnaire Sue Gray sur les fêtes à Downing Street vient d’être publié, du moins, en partie : les évènements sont visés par une enquête de police et certaines parties du rapport ont dû être censurées. « Il y a eu des échecs de leadership et de jugement de la part de différentes parties de Downing Street et du Cabinet Office à des moments différents. Certains événements n'auraient pas dû être autorisés », a conclu Sue Gray. Son rapport a été remis à Boris Johnson dans la matinée.