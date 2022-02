L'actrice italienne Monica Vitti, muse d'Antonioni, est décédée

Mondadori via Getty Images - Mondadori Portfolio

L'actrice italienne Monica Vitti est décédée à l'âge de 90 ans, a annoncé ce mercredi le ministre de la Culture. « Adieu à Monica Vitti, adieu à la reine du cinéma italien. Aujourd'hui est un jour vraiment triste, une grande artiste et une grande Italienne disparaît », peut-on lire dans le communiqué de Dario Franceschini.

C'est une icône du cinéma italien qui s'en est allée ce 2 février 2022. Celle qui a illuminé de façon magistrale l'œuvre de son compatriote Michelangelo Antonioni, qu'elle rencontre en 1957 sur le doublage du film Le Cri, fût également une actrice de théâtre. C'est d'ailleurs là qu'elle commença à l'âge de 14 ans. Michelangelo Antonioni la choisit pour jouer L’Avventura en 1960. C'est le début d’une collaboration riche entre l’actrice et le cinéaste avec lequel elle tournera La Nuit (1961), L'Éclipse (1962) et Le Désert rouge (1964).

Née en 1931 à Rome, Maria Luisa Ceciarelli va ravir le coeur des Italiens et enchaîner les rôles avec des films comme Modesty Blaise, La Fille au pistolet ou des films de grands réalisateurs comme Ettore Scola - Drame de la jalousie (1970) avec Marcello Mastroianni ou Le Fantôme de la liberté. Sa présence mythique est récompensée à de multiples reprises : cinq David di Donatello (les César italiens), un Lion d'or à Venise pour l'ensemble de sa carrière, un Ours d'argent à Berlin, le grade de Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres en France.

Elle aimait incarner, jouer, changer d'identité le temps d'un rôle. Elle fût ainsi Claudia dans L'Avventura, dans La Nuit, Vittoria dans L'Eclipse ou Giuliana dans Désert rouge, tour à tour tourmentée, tentatrice, mystérieuse ou névrosée. Elle a également été la première actrice comique en Italie, partageant l'affiche à égalité avec ses collègues hommes Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman ou Nino Manfredi. Femme d'engagement affirmant son indépendance, elle refusa de se marier avec les hommes de sa vie, Michelangelo Antonioni et Roberto Russo.

En 1990, elle réalise son propre film Scandale secret. Depuis une quinzaine d'années, elle était malade et atteinte de la maladie d'Alzheimer.

