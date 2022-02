Le Premier ministre nord-irlandais annonce sa démission sur fond de grogne post-Brexit

Le protocole nord-irlandais a été négocié dans le cadre du Brexit. C'est un protocole qui évite qu'il y ait une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Les gens qui vote DUP sont contre ce protocole puisque pour eux ça veut dire qu'ils se séparent un peu plus du Royaume-Uni. Le problème des unionistes comme eux, ils sont vraiment campés sur leurs positions et la peur c'est que la réunification de l'Irlande arrive beaucoup plus tôt que prévue [...] Est-ce que les gens vont voter pour le DUP ? On ne sait pas.