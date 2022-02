Le Parlement français approuve la restitution d'œuvres d'art spoliées par les nazis

En France, le Parlement unanime a adopté définitivement ce mardi soir un projet de loi permettant la restitution de 15 œuvres d'art, dont un tableau de Gustav Klimt et un autre de Marc Chagall, aux héritiers de familles juives spoliées par les nazis.

Trois peintures, onze dessins et une cire vont être rendues aux héritiers de familles juives victimes de vols pendant la Seconde Guerre mondiale par les régimes allemands et français de l’Occupation. Parmi ces quinze œuvres figure un grand tableau, Rosiers sous les arbres, signé du peintre Gustave Klimt. C'est l'unique tableau du peintre autrichien présent dans les collections publiques française.

Il aura fallu une loi exceptionnelle portée par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot pendant deux ans et demi pour aboutir à cette restitution. Car ces œuvres, entrées légalement dans les collections publiques françaises, étaient inaliénables et imprescriptibles. L'État les avait acquises sur le marché de l'art après 1945 sans en connaître l'histoire et la provenance.

Après l'Assemblée nationale à l'unanimité le 25 janvier, le Sénat dominé par la droite a validé ce texte à main levée. « C'est une première étape » car « des œuvres d'art et des livres spoliés sont toujours conservés dans des collections publiques. Des objets qui ne devraient pas, qui n'auraient jamais dû y être », a répété la ministre, cependant que les recherches sur la provenance des collections se sont accélérées.

Après-guerre, 13 000 œuvres ou objets ont ainsi été vendues par l'administration des Domaines, parmi lesquelles de nombreuses œuvres volées ou spoliées à des propriétaires victimes de persécutions antisémites. Une « loi cadre » encore à l'état de projet pourrait faciliter les restitutions dans les années à venir, sans besoin d'une autorisation au cas par cas du législateur.

