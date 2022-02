Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe «de maintenir la paix» dans les territoires séparatistes d'Ukraine

Après avoir annoncé que la Fédération de Russie allait reconnaître l'indépendance et la souveraineté des régions séparatistes pro-russes de l'est ukrainien, Vladimir Poutine a ordonné lundi soir à l'armée russe de « maintenir la paix » dans ces territoires, qui s'étaient autoproclamés république populaire de Donetsk et de Lougansk.

Les deux décrets du président russe demandent au ministère de la Défense que les forces armées de la Russie assument « les fonctions de maintien de la paix sur le territoire » des républiques populaires de Donetsk et Lougansk. Un pas de plus vers une escalade redoutée. Le ton du président russe pendant son discours, où il a reconnu les territoires séparatistes, était d'ailleurs très offensif, laissant planer différentes menaces.

Aucun calendrier de déploiement n'a été annoncée dans ces documents, qui tiennent chacun en une page et ont été publiés sur la base de données en ligne russe des textes de droit. L'ampleur de cette intervention n'est pas connue non plus. Depuis des semaines, la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine qui, selon l'Occident, sont prêts à envahir leur voisin. La reconnaissance des indépendances des deux territoires a ouvert la voie à un déploiement militaire russe, à leur demande.

Vladimir Poutine a en outre signé des accords d'entraide avec ces deux entités séparatistes qui, avec le soutien de la Russie, combattent les forces armées ukrainiennes depuis huit ans.

« Une violation flagrante du droit international » pour les Européens

Pour les Européens, la reconnaissance de Lougansk et Donetsk par le Kremlin et surtout une force russe de maintien de la paix, c'est à peu près l’équivalent d’une agression militaire, rapporte notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet. Vladimir Poutine n’a évidemment à aucun moment prononcé le mot « rattachement » ou « annexion » mais cette déclaration russe « est une violation flagrante du droit international ». Ce sont là les termes utilisés par le président du Conseil européen et la présidente de la Commission dans un communiqué publié quelques minutes après la fin de l’allocution du président russe. Selon Charles Michel et Ursula von der Leyen, cette violation de l’intégrité territoriale ukrainienne est du même coup une violation des accords de Minsk.

Les Européens promettent unité fermeté et détermination et annoncent notamment des sanctions contre les personnes impliquées dans cet acte illégal. Cette expression pourrait donc très bien entraîner pour la première fois des sanctions à l’encontre de Vladimir Poutine lui-même.

Tout autant qu’une invasion militaire de l’Ukraine, les Européens craignent la création d’un nouveau conflit gelé après l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud ou la Transnistrie. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell rappelle que l’UE a préparé une gradation de sanctions, des sanctions avant tout économiques.

