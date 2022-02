Ukraine: l'UE approuve un «paquet de sanctions» contre la Russie «à l'unanimité»

Après la décision de Moscou de reconnaître les territoires séparatistes dans l'est de l'Ukraine, les 27 pays membres de l'UE ont approuvé « à l'unanimité » ce mardi un « paquet de sanctions », a annoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Ces sanctions, qui doivent encore être formellement adoptées pour entrer en vigueur, « feront très mal à la Russie », a prévenu le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. D’autres mesures pourraient suivre afin de répondre à de nouvelles actions de la part de la Russie.

Pour l'instant, 27 personnes physiques ou morales impliquées dans les actions contre la souveraineté de l'Ukraine sont concernées. Il s’agit d’acteurs du secteur de la défense russe, des personnes ayant « lancé une campagne de désinformation contre l’Ukraine » et les banques accusées de financer les responsables russes et d’autres opérations dans les territoires séparatistes de l’est du pays dont la Russie a reconnu hier l’indépendance.

L'Union européenne prévoit également de cibler les relations économiques entre les deux régions et l'UE et la capacité de l'État russe et de son gouvernement à accéder au marché financier et aux marchés de capitaux européens pour refinancer leur dette. La Norvège qui ne fait pas partie de l'Union européenne a annoncé qu'elle se joindrait aux mesures prises par les 27.

« Cette fermeté laisse toujours la porte ouverte à la diplomatie », a souligné le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, tout en constatant que « tous les efforts diplomatiques (...) se sont heurtés à un mur » ces dernières semaines.

Plus tôt dans la journée, l’Allemagne a par ailleurs annoncé qu'elle suspendait l’autorisation du gazoduc Nord Stream 2. Le Royaume-Uni a également annoncé des sanctions visant cinq banques et trois hommes d’affaires russes.

