Le Mali va engager une procédure pour suspendre RFI et France 24

Au Mali, le ministère de l’Administration territoriale publie un communiqué annonçant son intention d’engager une procédure pour suspendre les chaînes RFI et France 24. France Médias Monde, la maison mère de RFI et France 24, prend acte et déplore cette annonce.

Le groupe FMM annonce étudier toutes les voies de recours pour qu’une telle décision ne soit pas mise en œuvre. France Médias Monde rappelle son attachement à la liberté d’informer et au travail professionnel et équilibré de ses équipes de journalistes.

Les autorités françaises n'ont pas tardé à réagir par le biais d'une déclaration du quai d'Orsay : « La France déplore l'annonce faite par les autorités maliennes d'engager une procédure pour suspendre la diffusion de RFI et de France 24, ainsi que les restrictions imposées à l'ensemble des médias maliens. Ces mesures constituent des atteintes graves à la liberté de la presse. La France condamne fermement, par respect pour la mémoire des victimes du génocide des Tutsi au Rwanda, l'amalgame inacceptable et irresponsable fait par les autorités de transition avec la Radio Mille Collines, dans leur communiqué officiel du 16 mars 2022. La France réaffirme son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à une information libre et plurielle et au débat public, partout dans le monde. Elle exprime par ailleurs son inquiétude face aux graves allégations d'exactions qui auraient été commises dans le centre du pays, qui ont été documentées de manière indépendante, et qui ne sauraient être passées sous silence. »

Réaction également de l'Union européenne. Nabila Massrali, la porte-parole de Josep Borrel, le chef de la diplomatie européenne, a déploré cette décision.

Nous avons vu les annonces faites par le gouvernement malien, de suspendre RFI et France 24. Nous considérons que c’est inacceptable. Nous déplorons cette décision et les accusations infondées en s’attaquant à la liberté de la presse, à la liberté d’informer et d’être informé. La junte continue et confirme sa fuite en avant. Nabila Massrali, la porte-parole de Josep Borrel, le chef de la diplomatie européenne Pierre Benazet

