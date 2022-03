La Corée du Nord a tiré un «projectile» tombé dans une zone économique maritime japonaise

La Corée du Nord a tiré, ce jeudi 24 mars 2022, un « projectile non identifié », a annoncé l'armée sud-coréenne, Pyongyang prolongeant ainsi une série de nombreux lancements depuis le début de l'année. Le missile nord-coréen est tombé dans la zone économique exclusive du Japon, a déclaré les autorités de Tokyo.

« La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié vers l'Est », ont indiqué les chefs d'état-major interarmées sud-coréens dans un communiqué. Peu après, les garde-côtes japonais ont émis un message d'alerte en direction des navires à propos de ce qui serait « un missile balistique ». Une information que Séoul a confirmée dans la matinée affirmant qu'il s'agissait bien d'un « missile balistique intercontinental ».

Le projectile tiré jeudi par la Corée du Nord, que les autorités japonaises suspectent aussi d'être un missile balistique intercontinental, est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon, a annoncé le ministère de la Défense nippon. « Nos analyses indiquent que le missile balistique a volé pendant 71 minutes et est tombé vers 15H44 » (06H44 GMT), à environ 150 km de la péninsule d'Oshima, (île septentrionale d'Hokkaido), a déclaré le secrétaire d'État à la Défense Makoto Oniki, ajoutant qu'il pourrait s'agir d'un missile balistique intercontinental (ICBM).

« Étant donné que le missile balistique a cette fois-ci volé à une altitude de plus de 6 000 km, ce qui était beaucoup plus élevé que le (missile) ICBM Hwasong-15 qui a été lancé en novembre 2017, on pense que celui d'aujourd'hui est un nouveau ICBM », a-t-il ajouté. Il a précisé que le ministère de la Défense japonais n'avait reçu aucune information faisant état de dégâts causés à des navires ou des avions, qualifiant cependant ce tir de « menace sérieuse » pour la sécurité du Japon.

Depuis le début de cette année, Pyongyang a conduit un nombre record de tests d'armes, tirant des missiles hypersoniques et des missiles balistiques à moyenne portée, tous deux interdits. Selon l'armée sud-coréenne, la Corée du Nord a tiré la semaine dernière un missile balistique, mais l'essai s'est soldé par un échec total. Et ce dimanche, des tirs au lance-roquettes multiple semblent avoir eu lieu.

