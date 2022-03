Somalie: plus de 30 morts, dont une opposante, dans une double attaque dans le centre du pays

Le corps de la députée Amina Mohamed Abdi ainsi qu'une autre victime de l'attentat du 23 mars 2022 à Beledweyne, au nord de Mogadiscio, en Somalie. AFP - HASSAN ALI ELMI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plusieurs attentats-suicide ont frappé, mercredi 23 mars 2022 au soir, la ville de Beledweyne, au nord de Mogadiscio. Des dizaines de personnes ont été tuées dans ces attaques, une fois de plus revendiquées par le groupe jihadiste des shebabs, qui avait mené une attaque contre la « zone verte » de la capitale où se trouve l'aéroport plus tôt dans la journée. L’une de ces attaques visait une figure de l'opposition au président sortant et de la lutte contre l'impunité.