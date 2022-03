L'ambassade du Sénégal condamne les propos d'Éric Zemmour sur la communauté sénégalaise en France

Publicité

L'ambassade du Sénégal en France a condamné dans un communiqué ce dimanche 27 mars les propos tenus par E=ric Zemmour lors d'une visite médiatique agitée Porte de la Villette à Paris au milieu de toxicomanes et de migrants. Le candidat du parti Reconquête avait déclaré que «tous les trafiquants de crack sont Sénégalais». L'ambassade du Sénégal qualifie les propos «d'un racisme primaire incontestable» et dénonce un «acharnement obsessionnel» d'Eric Zemmour contre le Sénégal et sa communauté établie en France. La République du Sénégal assure qu'elle «engagera les actions idoines pour que Monsieur Zemmour réponde des propos» tenus lors de sa visite.