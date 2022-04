L'Éthiopien Deso Gelmisa remporte le marathon de Paris

L'Éthiopien Deso Gelmisa a remporté dimanche la 45e édition du marathon de Paris. La Kenyane Judith Jeptum a dominé l'épreuve féminine en battant le précédent record.

Deso Gelmisa s'est imposé lors du marathon de Paris qui avait lieu ce dimanche. L’Éthiopien a remporté la course avec un chrono de 2h 05min 07sec, devant son compatriote Seifu Tura et le français Morhad Amdouni. « Je suis très heureux », a sobrement réagi Gelmisa.

Côté féminin, c’est la kényane Judith Jeptum qui a remporté l’épreuve. Avec un chrono de 2h 19min 48sec, elle a battu le record établi en 2017 par la Kényane Purity Rionoripo (2h 20min 55sec).

Record de France battu

Morhad Amdouni a de son côté battu de plus d'une minute le record de France établi par Benoît Zwierzchiewski lors de l'édition 2003 (2h 6min 36sec). « Ca fait du bien. J'ai juste à dire ça car cela veut dire "enfin" (...) Il fallait que je puisse passer ce cap qui me permet de dire coucou je suis là », a déclaré avec soulagement le Corse de 33 ans, sourire aux lèvres et médaille autour du cou.

Dans la catégorie handisport, c'est le Français Julien Casoli qui s'est imposé en 1 heure 38 minutes et 36 secondes. Il s'agit de la 5e victoire dans l'épreuve parisienne pour le sportif de 39 ans, double médaillé paralympique.

