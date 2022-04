Plus de 3000 migrants sont morts en mer en 2021 en route vers l'Europe

Migrants secourus par l'ONG MSF en Méditerranée le 20 septembre 2021 (Image illustration). © AP Photo/Ahmed Hatem

Texte par : RFI 2 mn

Plus de 3 000 migrants tentant de rejoindre l'Europe sont morts en mer l'année dernière, deux fois plus qu'en 2020, a indiqué vendredi l'ONU qui veut des « alternatives » à ces fuites désespérées et dangereuses.