Une journaliste d'Al Jazeera tuée en Cisjordanie

La journaliste Shireen Abu Akleh, une des plus connues de la chaîne arabe Al Jazeera, a été tuée, touchée par une balle dans la tête, ce mercredi 11 mai au matin, alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jénine en Cisjordanie occupée.

Sur Al Jazeera ce matin, un de ses collègues précise qu’à 6h13, heure locale, Shireen Abu Akleh leur a envoyé un dernier courriel, précisant que l’armée israélienne était entrée dans le camp de Jénine et encerclait une maison et qu’elle se rendait sur place, écrit notre correspondante dans la région, Alice Froussard. Ils l’attendaient ensuite pour un direct à 7h, mais elle n’a pas répondu. Ils ont ensuite entendu la nouvelle de sa mort;

Snipers sur place

Selon des témoins sur place, enregistrés par Al Jazeera, des snipers israéliens étaient présents sur les toits de toutes les maisons alentours, elle est sortie de la voiture, portant son casque et son gilet pare-balle, avec l’inscription « presse », mais elle a reçu une balle à la tête, à un endroit qui n’est pas couvert par le casque. Vraisemblablement par un des snipers.

Une chose est sûre, c’est un choc ici, pour les Palestiniens, pour tous les journalistes, pour tous les défenseurs des droits de l’homme. Shirin Abu Akleh, c’était une journaliste extrêmement connue. Certains jeunes ce matin, précisent sur Twitter qu’elle était leur idole, l’un des premiers visages qu’ils ont vu à la télévision pendant les intifadas et qu’ils ont grandi avec ses informations.

Palestinienne, chrétienne et âgée d'une cinquantaine d'années, Shireen Abu Akleh avait travaillé à « La Voix de la Palestine », RMC Moyen-Orient (aujourd'hui Monte Carlo Doualiya, filiale du groupe FMM), avant de rejoindre la chaîne al Jazeera, où elle s'est fait connaître à travers le Moyen-Orient pour ses reportages sur le conflit israélo-palestinien.

Un autre journaliste blessé

Sur place également, un autre journaliste a été blessé lors de ces heurts. Dans un communiqué publié il y a peu, l’armée israélienne ne mentionne qu’un seul scénario, et précise « qu’elle étudie la possibilité que les journalistes aient été touché par des tirs palestiniens ». « Durant ces activités de contreterrorisme dans le camp palestinien de Jénine, des dizaines d'hommes armés palestiniens ont ouvert le feu et lancé des objets explosifs en direction des forces israéliennes, menaçant leur vie. Les soldats ont répliqué. Des personnes ont été atteintes », a encore indiqué l'armée israélienne. Pour le Premier ministre Naftali Bennett, c'est cette version qui prévaut: « Selon les informations que nous avons réunies, il semble probable que des Palestiniens armés, qui ont ouvert le feu sans discernement à ce moment, sont responsables de la mort malheureuse de la journaliste ».

De son côté, la chaîne Al Jazeera a pointé - dans un communiqué - la responsabilité israélienne : « Dans ce qui est d'évidence un meurtre, en violation des lois et des normes internationales, les forces d'occupation israéliennes ont assassiné de sang-froid la correspondante d'Al Jazeera en Palestine, Shireen Abu Akleh, prise pour cible de tirs à balles réelles tôt ce matin ».

Le décès de la journaliste Shireen Abu Akleh intervient près d'un an jour pour jour après la destruction de la tour Jalaa, où étaient situés les bureaux de la chaîne qatarie dans la bande de Gaza, lors d'une frappe aérienne israélienne en pleine guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et l'Etat hébreu, écrit l'AFP. Cette guerre de 11 jours avait fait 260 morts côté palestinien parmi lesquels de nombreux combattants et des enfants, et 14 décès en Israël, incluant un soldat et deux mineurs.

