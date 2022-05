Elon Musk annonce la «suspension» du rachat de Twitter à cause de faux comptes

Le milliardaire Elon Musk, à Cape Canaveral, en Floride, le 19 janvier 2020. © Joe Skipper / Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le milliardaire américain Elon Musk a annoncé vendredi 13 mai que son projet de rachat de Twitter, pour 44 milliards de dollars, était « temporairement suspendu » dans l'attente de précisions sur les faux comptes et les spams. La modération du réseau social est un sujet-clé dans cette opération, le patron de Tesla et l’homme le plus riche du monde ayant déjà affirmé qu’il reviendrait sur le bannissement de l’ex-président Donald Trump de la plateforme.