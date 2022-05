Football: Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG pour trois ans encore

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé au Parc des Princes. AFP

L'attaquant superstar du Paris SG Kylian Mbappé a décidé de prolonger au Paris SG, où son contrat actuel expire le 30 juin, après avoir longuement hésité avec le Real Madrid qui le courtisait, ont annoncé samedi plusieurs médias français et espagnols. L'Equipe, Marca, Le Parisien-Aujourd'hui en France et RMC évoquent une prolongation de contrat de trois années qui doit encore être signée, et une annonce officielle dans la soirée.