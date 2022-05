Fotball: Lyon remporte la Ligue des championnes pour la 8e fois en battant le Barça, 3-1

Les Lyonnais championnes d'Europe pour la 8e fois. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

L'Olympique lyonnais a retrouvé sa couronne européenne en dominant le FC Barcelone, tenant du titre en finale (3-1). Dans un remake de la finale 2019 les Lyonnaises ont été lancées par un bijou d'Amandine Henry qui a trouvé la lucarne de Panos après une frappe enroulée de 25 mètres. Auteures d'une première demi-heure proche de la perfection, les joueuses de Sonia Bompastor menaient 3-0 après que Ada Hergerberg a doublé la mise à la suite une superbe combinaison entre Melvin Malard et Selma Bacha et d'un troisième but de Catarina Macario qui a été bien trouvée par la Norvégienne et une défense catalane aux abonnés absents. Alexia Putellas a offert de l'espoir au Barça après une volée parfaite sur un service de Caroline Hansen avant la pause (41e), mais l'OL, clinique dans ces matchs à enjeux n'a pas cédé. Avec ce sacre, Sonia Bompastor est la première à remporter la Ligue des champions comme joueuse et comme entraîneur.